Шприцы с препаратом и ножи. Сотрудники Брестской таможни выявили контрабанду

Сообщается, что две белоруски, следуя на автомобиле Chrysler из Польши через пункт пропуска «Брест», спрятали под верхней одеждой 12 шприц-ручек с медицинским препаратом. Уточняется, что их стоимость составляет около Br23 тыс. При этом женщины для пересечения границы выбрали зеленый коридор, подтвердив таким образом, что не имеют при себе подлежащих декларированию товаров.