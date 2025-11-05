Шприцы с препаратом и ножи. Сотрудники Брестской таможни выявили контрабанду

Сотрудники белорусской таможни выявили сразу несколько фактов незаконного перемещения предметов на пункте пропуска «Брест», сообщает телеграм-канал «Таможенные органы Беларуси».
Сообщается, что две белоруски, следуя на автомобиле Chrysler из Польши через пункт пропуска «Брест», спрятали под верхней одеждой 12 шприц-ручек с медицинским препаратом. Уточняется, что их стоимость составляет около Br23 тыс. При этом женщины для пересечения границы выбрали зеленый коридор, подтвердив таким образом, что не имеют при себе подлежащих декларированию товаров.
Кроме того, в машине белорусок находились автозапчасти и другие товары на сумму 926 евро, что превышает установленную в 500 евро норму беспошлинного ввоза. За данное правонарушение 57-летняя водитель привлечена к ответственности по ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь.
В ГТК сообщили и о другом случае. Так, следовавший из Литвы 37-летний водитель автомобиля Volkswagen, выбрав также зеленый коридор, спрятал в пустотелом пространстве за аудиосистемой восемь ножей. Позже таможенная экспертиза подтвердила принадлежность ножей к холодному оружию.
В итоге в отношении женщин и мужчины Брестская таможня начала административные процессы по ч. 2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь. Им грозит штраф до 30 базовых величин с возможной конфискацией сокрытых товаров.