Трамп вслед за Путиным отказался ехать на G20

Президент США Дональд Трамп официально подтвердил, что не поедет на саммит G20, который состоится в Южной Африке.

Президент США Дональд Трамп официально подтвердил, что не поедет на саммит G20, который состоится в Южной Африке. Свое решение он озвучил в ходе выступления на Американском бизнес-форуме.

«В Южной Африке будет встреча G20… Я не поеду», — заявил Трамп.

Американский лидер добавил, что «Южная Африка, она даже не должна больше быть ни в каких из “G”, потому что (то), что там произошло — плохо». Он объяснил, что по его мнению в стране якобы имеет место быть «коммунистическая тирания».

Это решение означает, что ключевая встреча мировых лидеров пройдет без президентов двух ведущих ядерных держав — России и США. Накануне стало известно, что и Владимир Путин не примет участие в саммите. Российскую делегацию, согласно указу президента, возглавит заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

Таким образом, на встрече в Йоханнесбурге, которая пройдет 22−23 ноября, и Россия, и США будут представлены не первыми лицами. Ранее Вашингтон уже сообщал, что в случае отсутствия Трампа американскую делегацию возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс.

