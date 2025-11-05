Ричмонд
Трамп: победа Мамдани как мэра Нью-Йорка — потеря части суверенитета США

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает победу социалиста Зохрана Мамдани в ходе выборов мэра Нью-Йорка потерей части суверенитета Соединенных штатов.

Трамп в ходе Американского бизнес-форума сказал, что власти США «разберутся» с результатами Нью-Йоркских выборов, не уточнив, что именно он подразумевал такой фразой.

Мамдани — представитель Демократической партии и первый мусульманин, ставший мэром Нью-Йорка, а также самый молодой нью-йоркский мэр в XXI веке.

Читайте материал «Трамп сделал комплимент Си Цзиньпину».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

