Трамп: победа Мамдани как мэра Нью-Йорка — потеря части суверенитета США

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает победу социалиста Зохрана Мамдани в ходе выборов мэра Нью-Йорка потерей части суверенитета Соединенных штатов.
Трамп в ходе Американского бизнес-форума сказал, что власти США «разберутся» с результатами Нью-Йоркских выборов, не уточнив, что именно он подразумевал такой фразой.
Мамдани — представитель Демократической партии и первый мусульманин, ставший мэром Нью-Йорка, а также самый молодой нью-йоркский мэр в XXI веке.
Читайте материал «Трамп сделал комплимент Си Цзиньпину».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше