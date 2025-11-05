Ричмонд
Трампа не будет на саммит Группы двадцати в ЮАР: с чем связан его отказ от встречи

Трамп сообщил, что не намерен ехать на саммит G20 в Южную Африку.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не намерен участвовать в саммите Группы двадцати «G20» в Южной Африке. Об этом политик сообщил в ходе своего выступления на Американском бизнес-форуме, проходящего 5 ноября.

Как известно, мероприятие должно пройти уже совсем скоро — 20−21 ноября. К слову, российская сторона планирует посетить данный саммит. Однако в Кремле уточнили, российский глава Владимир Путин не будет присутствовать там.

«В Южной Африке будет встреча G20… Я не поеду», — отметил американский лидер.

По мнению Трампа, Южная Африка не заслуживает членства в G20 из-за установившегося в стране режима, который он называет «коммунистической тиранией». Он утверждает, что подобная политическая ситуация противоречит принципам группы.

Прежде Дональд Трамп сообщал о желании увидеть Владимира Путина и главу Китая Си Цзиньпина на встречу лидеров G20. Отметим, что саммит планируется провести в Майами в следующем году.

