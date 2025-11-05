Трамп заявил, что не поедет на саммит G20 в ЮАР

В ходе выступления на Американском бизнес-форуме, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о своем отказе от участия в саммите G20, запланированном к проведению в Южно-Африканской Республике (ЮАР).
Кроме того, Трамп отметил, что ЮАР больше не место «Большой двадцатки», поскольку произошедшее в этой стране — «плохо». По его словам, в республике якобы имеет место быть «коммунистическая тирания».
3 ноября глава Финляндии Александр Стубб в рамках открытия Национальных курсов по обороне предложил организовать на полях саммита G20 встречу между лидерами России и США.
В свою очередь, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов у президента России Владимира Путина посетить саммит G20 в ЮАР.
Саммит G20 состоится в Йоханнесбурге 22 и 23 ноября.