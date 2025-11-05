Путину подарили виниловые пластинки лучших песен на языках народов России

Президент межрегиональной общественной организации «Гильдия межэтнической журналистики» Маргарита Лянге подарила российскому лидеру Владимиру Путину виниловую пластинку с калмыцким электропанком.
«Здесь две пластинки лучших песен на языках народов России в совершенно современном исполнении. Это тот самый калмыцкий электропанк и все остальное», — сказала Лянге в ходе заседания совета по межнациональным отношениям.
Кроме того, во время встречи было объявлено, что 2026-й станет Годом единства народов России.
Напомним, ранее сообщалось, что президент поблагодарил российских военнослужащих за иконы со следами от пуль, которые ему подарили на день рождения. Он также вручил бойцам памятные подарки.