Channel A: разведка Южной Кореи не сообщала депутатам о пульсе Ким Чен Ына

Ранее депутат Национального собрания Пак Сон Вон, выступая перед журналистами после, заявил, что, по южнокорейским оценкам, «пульс Ким Чен Ына составляет около 80 ударов в минуту, а риск гипертонии снизился». Однако он не уточнил, на каких источниках или данных основываются эти выводы.