Channel A: разведка Южной Кореи не сообщала депутатам о пульсе Ким Чен Ына

Национальная разведывательная служба Республики Корея (NIS) опровергла информацию о том, что передавала парламентариям данные о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, включая показатели его пульса. Об этом сообщил телеканал Channel A.
Ранее депутат Национального собрания Пак Сон Вон, выступая перед журналистами после, заявил, что, по южнокорейским оценкам, «пульс Ким Чен Ына составляет около 80 ударов в минуту, а риск гипертонии снизился». Однако он не уточнил, на каких источниках или данных основываются эти выводы.
В свою очередь NIS подчеркнула, что не сообщала парламенту подобной информации.
При этом разведка отметила, что у Ким Чен Ына нет значительных проблем со здоровьем, на что указывают его активные поездки и насыщенный график в последние месяцы.
Ранее агентство Yonhap со ссылкой на Национальную разведслужбу Южной Кореи писало, что дочь Ким Чен Ына, Ким Чжу Э, укрепляет позиции в качестве вероятной преемницы своего отца на посту лидера КНДР.