Путин раскрыл планы Запада раскачать Россию изнутри

«Должен вам доложить, что в наших руках копии документов спецслужб западных стран и работающих за их деньги зарубежных центров, в которых прямо говорится о задаче раскачки России изнутри с помощью внесения раскола в наше общество, провоцируя конфликты на межнациональной и религиозной почве», — сказал лидер РФ на заседание совета по межнациональным отношениям.