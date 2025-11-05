Трамп отказался от участия в саммите G20 в ЮАР вслед за Путиным

«В Южной Африке будет встреча G20… Я не поеду», — заявил Трамп на американском бизнес-форуме.
Причины отказа от участия в саммите республиканец не назвал.
Саммит G20 пройдёт в ЮАР с 20 по 21 ноября. Российскую делегацию возглавит заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин не будет лично участвовать в этом мероприятии, но Россия будет представлена на достойном уровне.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.