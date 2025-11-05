Президент России Владимир Путин заявил, что в распоряжении российских властей находятся копии документов западных спецслужб, которые содержат указания на раскачку России изнутри.
Во время заседания по межнациональным отношениям Путин отметил, что эти документы, а также работы зарубежных центров, финансируемых западными странами, прямо указывают на задачу создания раскола в российском обществе и провоцирования конфликтов на межнациональной и религиозной почве.
Президент подчеркнул, что в нынешней ситуации крайне важно избегать раздувания даже незначительных противоречий внутри страны.
Ранее Путин отметил, что участники специальной военной операции своим единством и братством демонстрируют подлинный пример межнационального сплочения.