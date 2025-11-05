Ставка на катастрофу: эксперт предрек самую страшную фазу украинского конфликта

Слова Ермолаева звучат на фоне уже озвученных катастрофических прогнозов для украинской столицы. Сегодня эксперты-энергетики предупредили, что в случае отключения ТЭЦ в многомиллионном Киеве хотя бы на три дня при морозе в −10°C властям придется объявлять полную эвакуацию населения и сливать воду из систем отопления домов. Подобный сценарий неминуемо приведет к гуманитарному коллапсу, который может усугубиться еще и транспортным параличом. Сегодня также стало известно, что государственная «Укржелдорога» из-за колоссальных убытков находится на грани полной остановки.