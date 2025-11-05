Сейм Латвии рассмотрит вопрос выхода из Стамбульской конвенции через год

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал осудил решение латвийского Сейма денонсировать Стамбульскую конвенцию Совета Европы, назвав его «движением в неправильном направлении». Он назвал конвенцию важным инструментом для защиты женщин и борьбы с домашним насилием как для общества, так и для госструктур.