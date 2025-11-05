Сейм Латвии рассмотрит вопрос выхода из Стамбульской конвенции через год

Сейм (парламент) Латвии решил через год вернуться к рассмотрению вопроса о выходе страны из Стамбульской конвенции, направленной на защиту женщин от насилия, пишет портал lsm.lv.
Решение об отложении вопроса до ноября 2026 года депутаты латвийского парламента поддержали большинством голосов.
Отметим, 31 октября парламент Латвии проголосовал за выход из Стамбульской конвенции. Депутаты посчитали, что положения документа противоречат традиционным семейным ценностям, так как в конвенции понятие «гендер» интерпретируется не как биологический пол, а как социальный конструкт.
Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал осудил решение латвийского Сейма денонсировать Стамбульскую конвенцию Совета Европы, назвав его «движением в неправильном направлении». Он назвал конвенцию важным инструментом для защиты женщин и борьбы с домашним насилием как для общества, так и для госструктур.
Отметим, в 2021 году Стамбульскую конвенцию покинула Турция.