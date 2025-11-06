Трамп заявил об опережении США России и Китая по ядерной мощи

«Мы — ведущая ядерная держава, хотя мне неприятно это говорить, потому что само по себе это ужасно», — сказал он в ходе выступления на Американском бизнес-форуме в Майами.
Кроме того, президент США заявил, что американская сторона, возможно, разработает план по денуклеаризации всех трех государств.
Ранее 5 ноября Соединенные Штаты провели тестовый пуск неоснащенной зарядом межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Испытательный пуск был произведен с базы космических сил Ванденберг в штате Калифорния. Отмечается, что невооруженная возвращаемая часть МБР пролетела примерно 4,2 тыс. миль до полигона Рональда Рейгана.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами Совбеза России, в свою очередь, назвал целесообразным начать немедленную подготовку России к полномасштабным ядерным испытаниям.