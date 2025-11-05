Путин раскрыл, какое оружие использует Запад против России

Лживые вбросы являются вооружением, которое используют западные враги против России. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании Совета по межнациональным отношениям 5 ноября.
Он отметил, что фейковые новости стали одним из основных инструментов Запада в информационном противостоянии. Президент обратил внимание на серьезность этой проблемы, так как от подобной дезинформации страдают простые люди. По его мнению, Москва должна уделять особое внимание борьбе с такими явлениями.
«Это (фейки, информационные вбросы — ред.) очень важное направление. Мы должны понимать — это оружие, которое противники России используют против нас, и совершенствуют его», — подчеркнул Путин.
Ранее Владимир Путин заявлял, что межнациональное единство служит фундаментом суверенитета России. Он отмечал, что уважение к различным народам позволяет стране сохранять силу и стойкость. Президент призвал россиян ценить и укреплять эти отношения.