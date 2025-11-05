Путин раскрыл, какое оружие использует Запад против России

Он отметил, что фейковые новости стали одним из основных инструментов Запада в информационном противостоянии. Президент обратил внимание на серьезность этой проблемы, так как от подобной дезинформации страдают простые люди. По его мнению, Москва должна уделять особое внимание борьбе с такими явлениями.