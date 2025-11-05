Ричмонд
Трамп считает, что США опережают Россию и КНР по ядерной мощи

Москва и Пекин могут догнать США в ближайшие 4−5 лет, выразил мнение президент США.

Источник: Аргументы и факты

В ходе своего выступления на Американском бизнес-форуме президент США Дональд Трамп выразил мнение что Соединенные Штаты обладают самым мощным ядерным арсеналом в мире.

По мнению главы США, Россия занимает вторую строчку в рейтинге стран по силе ядерного вооружения, за ней следует Китай. Однако, он выразил опасение, что через 4−5 лет эти страны смогут сравняться с США.

«У нас наибольшая ядерная мощь в мире, я ненавижу это признавать, потому что это ужасно», — сказал Трамп.

Ранее Трамп заявлял, что Соединенные Штаты не стремятся к вооруженным конфликтам, но подчеркивал, что Вашингтон располагает самой боеспособной армией в мире.

Также глава Белого дома сообщал ранее, что не позволит установить коммунистический строй в США. При этом газета NYP поместила на обложку кандидата в мэры Нью-Йорка с серпом и молотом.

