ЕС готовится прекратить выдачу виз россиянам, пишут СМИ

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Евросоюз готовится прекратить выдачу россиянам шенгенских мультивиз «в большинстве случаев», внедрение новых правил ожидается на этой неделе, сообщает в среду издание Politico со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

Источник: © РИА Новости

«ЕС готовится к дальнейшему ужесточению визовых правил для граждан России, фактически прекратив в большинстве случаев выдачу многократных разрешений на въезд в шенгенскую зону. Этот шаг… будет означать, что россияне, как правило, будут получать только визы на однократный въезд, за некоторыми исключениями по гуманитарным соображениям, или для лиц, которые также имеют гражданство ЕС… Ожидается, что новые, более строгие правила… будут официально приняты и внедрены на этой неделе», — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, выдача виз остаётся национальной компетенцией, поэтому Еврокомиссия не может ввести полный и всеобъемлющий запрет на въезд для российских туристов, но может усложнить этот процесс.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше