Замгубернатора Нижегородской области Гнеушев стал резервистом

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев сообщил о вступлении в ряды «Боевого армейского резерва страны Нижнего Новгорода» (БАРС-НН). Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Он рассказал, что принял решение стать частью резервистов и уже прибыл на один из полигонов Нижегородской области для начала военной подготовки.
Гнеушев уточнил, что участие в БАРС-НН не предполагает его отправки на спецоперацию.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет направлять резервистов на спецсборы для охраны объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и другой критически важной инфраструктуры.