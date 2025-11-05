Ричмонд
Замгубернатора Нижегородской области Гнеушев стал резервистом

Андрей Гнеушев вступил в ряды «Боевого армейского резерва» и уже начал военную подготовку.

Источник: Аргументы и факты

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев сообщил о вступлении в ряды «Боевого армейского резерва страны Нижнего Новгорода» (БАРС-НН). Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Он рассказал, что принял решение стать частью резервистов и уже прибыл на один из полигонов Нижегородской области для начала военной подготовки.

Гнеушев уточнил, что участие в БАРС-НН не предполагает его отправки на спецоперацию.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет направлять резервистов на спецсборы для охраны объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и другой критически важной инфраструктуры.