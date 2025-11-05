Путин назвал неквасной патриотизм альтернативой идеологии СССР

Глава государства ответил на слова доктора социологических наук Михаила Черныша, который указал на отсутствие противоречий между гражданской и национальной идентичностью. Путин отметил, что в Советском Союзе создали эффективную формулу — новую общность, советский народ.
«Она была идеологизирована, разумеется, и она продвигалась и укреплялась на идеологической почве, на идейной почве. И у нас, конечно, всегда вопрос, а чем это заменить? Но мне кажется, ответ-то есть. Заменить это не идеологией, а патриотизмом. Но не в квасном, а в серьёзном и глубоком смысле этого слова», — сказал лидер РФ.
По его словам, это включает воспитание любви к общей Родине — России. Каждый народ и этнос, проживающий на территории РФ, должен понимать, что это значит для них.
«Воспитание понимания того, что сохранение общей Родины отвечает коренным интересам каждого российского народа. Потому что это значит — лучшая защита, это значит — уверенность в будущем и в будущем своих детей», — заключил президент.
Путин ранее также подчеркивал, что агрессивная идеология русофобии, продвигаемая зарубежными противниками, нацелена против всех народов России. Страна не может существовать без русского народа и этноса.
Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.