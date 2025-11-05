Трамп заверил, что крупнейшие ядерные державы намерены разоружиться: он говорил об РФ, США и Китае

Хозяин Белого дома Дональд Трамп выступил на бизнес-форуме в Майами. В ходе речи американский лидер рассказал о якобы совместных планах США, России и Китая по ядерному оружию. По словам Дональда Трампа, страны намерены разоружиться.
Президент США заверил, что американцы обладают самыми мощными силами в этой области. Он назвал также Россию крупнейшей ядерной державой. По мнению главы государства, на третьем месте по мощности вооружения располагается Китай, но с «большим отставанием» от Москвы.
«РФ и КНР сравняются с нами в течение четырех-пяти лет. Они смогут догнать нас. Возможно, мы работаем над планом ядерного разоружения трех наших стран, посмотрим, сработает ли это», — заявил Дональд Трамп.
Российский лидер Владимир Путин 5 ноября сообщил, что отечественные ученые заняты разработкой новых типов вооружений. В том числе, создаются крылатые ракеты с ядерными двигателями.