Трамп назвал победу мэра Нью-Йорка Мамдани потерей части суверенитета США

Напомним, на выборах мэра Нью-Йорка победил 34-летний демократ и социалист-мусульманин Зохран Мамдани. На этом посту он сменил Эрика Адамса — первого в истории мэра Нью-Йорка, обвиняемого в уголовных преступлениях во время работы на посту. Мамдани примет полномочия с 1 января. Ранее Трамп угрожал сократить финансовую поддержку Нью-Йорку, если Мамдани станет мэром.