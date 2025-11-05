Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал победу мэра Нью-Йорка Мамдани потерей части суверенитета США

Президент США Дональд Трамп назвал победу социалиста Зохрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка потерей части суверенитета США. Он пообещал «разобраться» с данной ситуацией.

«Мы потеряли немного суверенитета прошлой ночью в Нью-Йорке, но мы с этим разберёмся», — сказал Трамп на бизнес-форуме.

Напомним, на выборах мэра Нью-Йорка победил 34-летний демократ и социалист-мусульманин Зохран Мамдани. На этом посту он сменил Эрика Адамса — первого в истории мэра Нью-Йорка, обвиняемого в уголовных преступлениях во время работы на посту. Мамдани примет полномочия с 1 января. Ранее Трамп угрожал сократить финансовую поддержку Нью-Йорку, если Мамдани станет мэром.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше