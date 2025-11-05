Трамп: РФ скоро «догонит» США по ядерной мощи

Американский президент Дональд Трамп сказал, что США якобы «опережают» по ядерной мощи Россию, Китай и другие страны.
Трамп заявил в ходе Американского бизнес-форума, что Россия занимает второе место по ядерной мощи, а Китай Третье, но они «догонят» США через 4−5 лет.
Также президент США сказал, что «было бы ужасно», если ядерное оружие когда-либо придется использовать.
