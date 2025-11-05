Ричмонд
В базу украинского сайта «Миротворец» внесли певицу Мэйби Бэйби

Мэйби Бэйби добавили в базу «Миротворца» за поддержку России из-за передачи гумпомощи участникам СВО.

Источник: Комсомольская правда

Российскую исполнительницу Мэйби Бэйби (настоящее имя — Виктория Лысюк) администраторы скандального украинского сайта «Миротворец» включили в свою базу. Эта информация следует из данных самого портала.

Известно, что имя певицы было добавлено в перечень сайта в среду, 5 ноября.

Причиной такому шагу послужила отправка артисткой гуманитарной помощи в зону проведения спецоперации. Администраторы ресурса обвинили певицу в поддержке действий армии РФ и сотрудничестве с российскими структурами, действующими на востоке Украины.

Стоит отметить, что сайт «Миротворец» славится абсурдными и странными действиями. В его списках можно найти не только известных российских политиков и артистов, но даже школьников и маленьких детей. К слову, в начале октября администраторы портала добавили в базу сразу трех тезок главы киевского режима — граждан с именем Владимир Зеленский. Известно, что у всех них еще и совпадает дата рождения с политиком.