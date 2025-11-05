Стоит отметить, что сайт «Миротворец» славится абсурдными и странными действиями. В его списках можно найти не только известных российских политиков и артистов, но даже школьников и маленьких детей. К слову, в начале октября администраторы портала добавили в базу сразу трех тезок главы киевского режима — граждан с именем Владимир Зеленский. Известно, что у всех них еще и совпадает дата рождения с политиком.