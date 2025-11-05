Посол Гончар: У России нет поводов запускать дроны в Бельгиии

РФ не имеет отношения к появлению беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Бельгии. Об этом заявил посол России в Бельгии Денис Гончар.
«Российская Федерация не имеет никакого отношения к полетам беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Бельгии. У нас нет для этого ни поводов, ни интересов», — сказал российский дипломат в эфире бельгийского телеканала VRT.
Гончар призвал бельгийские власти вместо разжигания страстей наладить контакты и взаимодействия по линии профильных ведомств, подчеркнув, что Россия готова к этому.
Накануне министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что собирается обсудить с другими странами НАТО вопросы безопасности из-за неопознанных беспилотников, в очередной раз замеченных на территории Бельгии.
Министр сделал такое заявление после того, как Бельгия закрыла воздушное пространство из-за обнаружения беспилотных летательных аппаратов в районе аэропортов.
Напомним, в октябре Бельгия начала расследование после двух пролетов БПЛА над военной базой.
Тем временем Бельгия стала посмешищем из-за поставок американских истребителей F-35: страна оказалась слишком маленькой для этих военных самолётов.