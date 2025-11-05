Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол Гончар: У России нет поводов запускать дроны в Бельгиии

Российский дипломат прокомментировал появление беспилотных аппаратов в воздушном пространстве Бельгии.

Источник: Комсомольская правда

РФ не имеет отношения к появлению беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Бельгии. Об этом заявил посол России в Бельгии Денис Гончар.

«Российская Федерация не имеет никакого отношения к полетам беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Бельгии. У нас нет для этого ни поводов, ни интересов», — сказал российский дипломат в эфире бельгийского телеканала VRT.

Гончар призвал бельгийские власти вместо разжигания страстей наладить контакты и взаимодействия по линии профильных ведомств, подчеркнув, что Россия готова к этому.

Накануне министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что собирается обсудить с другими странами НАТО вопросы безопасности из-за неопознанных беспилотников, в очередной раз замеченных на территории Бельгии.

Министр сделал такое заявление после того, как Бельгия закрыла воздушное пространство из-за обнаружения беспилотных летательных аппаратов в районе аэропортов.

Напомним, в октябре Бельгия начала расследование после двух пролетов БПЛА над военной базой.

Тем временем Бельгия стала посмешищем из-за поставок американских истребителей F-35: страна оказалась слишком маленькой для этих военных самолётов.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше