Стало известно о планах ЕС прекратить выдачу шенгенских мультивиз россиянам

Как указывает издание, теперь россияне в основном смогут претендовать только на однократные визы. Исключения составят поездки по гуманитарным причинам или наличие гражданства ЕС.
При этом, как отмечается, выдача виз остаётся национальной компетенцией, поэтому Еврокомиссия не может ввести полный запрет, но вправе максимально усложнить процесс.
Напомним, что в России неоднократно заявляли о способности справиться с санкционным давлением. В Москве считают, что Западу не хватает мужества признать провал ограничительных мер, чью неэффективность, по мнению некоторых западных аналитиков, также признают и в самих западных государствах.
