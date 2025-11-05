Pоlitico: ЕС прекратил выдачу россиянам многократных туристических виз

Граждане РФ в большинстве случаев получают отказ в получении многократных туристических виз в страны Шенгенской зоны. Об этом информирует издание Politico. Это является шагом к ужесточению выдачи шенгенских виз россиянам, считает автор публикации.
«ЕС готовится к дальнейшему ужесточению визовых правил для граждан России, фактически прекратив в большинстве случаев выдачу многократных разрешений на въезд в шенгенскую зону», — пишет издание, ссылаясь на еврочиновников, пожелавших сохранить анонимность.
Новые правила, согласно которым в большинстве случаев граждане РФ будут получать визы на однократный въезд, могут начать действовать уже на текущей неделе, пишет Politico.
Некоторые страны Евросоюза выступают за введение полного запрета на въезд российских туристов в Европу, подобная риторика обосновывается продолжающимся конфликтом на Украине.
