Трамп в годовщину победы на выборах назвал США лидером по ядерной мощи

Президент США Дональд Трамп, выступая на Американском бизнес-форуме спустя ровно год после победы на выборах, заявил о лидерстве Соединённых Штатов в сфере ядерного вооружения. По его словам, США обладают «наибольшей ядерной мощью» в мире, опережая Россию и Китай.

Республиканец отметил, что Россия находится на втором месте, а Китай — на третьем. При этом он выразил опасения, что КНР может догнать США через 4−5 лет. Глава Белого дома подчеркнул, что применение ядерного оружия было бы ужасным сценарием.

Ранее руководство США объявило о планах провести субкритические испытания ядерного оружия, не приводящие к цепной реакции, а именно, испытать части, инициирующие атомный взрыв. Кремль запросил у США разъяснения по этому поводу, но пока не получил ответа.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше