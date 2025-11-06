Путин назвал неквасной патриотизм альтернативой идеологии СССР

Глава государства прокомментировал слова доктора социологических наук Михаила Черныша, отметившего, что гражданская и национальная идентичность не противоречат друг другу. Путин напомнил, что в СССР существовала эффективная формула — новая общность под названием «советский народ».
«Она была идеологизирована, разумеется, и она продвигалась и укреплялась на идеологической почве, на идейной почве. И у нас, конечно, всегда вопрос, а чем это заменить? Но мне кажется, ответ-то есть. Заменить это не идеологией, а патриотизмом. Но не в квасном, а в серьезном и глубоком смысле этого слова», — подчеркнул российский лидер.
Президент добавил, что под этим он понимает воспитание любви к Родине, а также осознание каждым народом и этносом, проживающим на территории страны, своей связи с Россией и ответственности за ее будущее.
Российский лидер 23 октября заявил, что патриотизм и чувство ответственности за судьбу Родины исходят из знаний ее истории и географии.
До этого, 30 июля, Путин отметил, что патриотический настрой молодежи является главным фактором успешного развития России и укрепления государственности. По его словам, патриотизм важен как для достижения целей спецоперации, так и для развития России во всех отраслях, а также укрепления государственности РФ.