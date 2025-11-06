Трамп: Путин рассказал, что РФ 10 лет пыталась урегулировать конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент России рассказал ему о попытках РФ урегулировать конфликт на Украине на протяжении последних десяти лет. Высказывание американского лидера прозвучало на бизнес-форуме: «президент Путин… сказал, что мы пытаемся урегулировать войну уже 10 лет, но не смогли», — заявил глава Белого дома.