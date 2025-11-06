Россия, Иран и Китай провели консультации по иранской ядерной программе

Трехсторонние консультации России, Китая и Ирана проводятся на фоне обострения ситуации вокруг иранской ядерной программы. Европейские страны предпринимают попытки восстановить санкции Совета Безопасности ООН против Тегерана, однако Россия и Китай считают, что все ограничения по ядерному досье прекратили действие со сроком истечения Совместного всеобъемлющего плана действий, и выступают против давления на Иран как суверенную страну.