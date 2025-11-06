Трамп поведал детали разговора с Путиным об окончании украинского конфликта

Ранее, Трамп уже заявлял, что конфликт на Украине будет урегулирован, поскольку оба лидера — Путин и Зеленский — заинтересованы в его разрешении. Трамп также проводил встречи как с Путиным, так и с Зеленским, обсуждая возможные пути завершения конфликта.