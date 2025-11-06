Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп поведал детали разговора с Путиным об окончании украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп сообщил, что глава России Владимир Путин рассказал ему о попытках Москвы урегулировать конфликт на Украине на протяжении десяти лет. Об этом американский лидер заявил на Американском бизнес-форуме.

Трамп поделился разговором с Путиным.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что глава России Владимир Путин рассказал ему о попытках Москвы урегулировать конфликт на Украине на протяжении десяти лет. Об этом американский лидер заявил на Американском бизнес-форуме.

«Президент Путин. Я разговаривал с ним две недели назад. Он сказал, что мы пытаемся урегулировать конфликт уже 10 лет, но не смогли», — сообщил Трамп на форуме, передает РИА Новости.

Ранее, Трамп уже заявлял, что конфликт на Украине будет урегулирован, поскольку оба лидера — Путин и Зеленский — заинтересованы в его разрешении. Трамп также проводил встречи как с Путиным, так и с Зеленским, обсуждая возможные пути завершения конфликта.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше