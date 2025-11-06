Новости СВО. Прорыв ВС РФ в Волчанск, флаг РФ над Пролетарской, коллапс ВСУ в котле Красноармейска, заговор против Зеленского в Киеве, 6 ноября

— Наш боец беспрепятственно устанавливает флаг, а это указывает на то, что сопротивление в этой части города было сломлено, так что большая часть города под нашим контролем. При этом ещё отмечаются бои в центральной части, где ВСУ, опираясь на несколько зданий, пытаются обороняться, — пишут авторы канала «Архангел спецназа».