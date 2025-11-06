Трамп заявил о превращении США в «самую горячую страну мира»

«Ещё год назад мы были мертвой страной. Теперь мы страна, которая считается самой горячей страной в мире», — сказал хозяин Белого дома.
Ранее Трамп похвастался, что его администрация завершила почти с десяток войн, и теперь на очереди украинский конфликт. Также глава США заявил, что ему хватит пары месяцев, чтобы помирить Россию и Украину.
