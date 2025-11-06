Трамп пообещал помешать строительству коммунизма в США

Ранее Трамп заявлял о возможном сокращении федерального финансирования Нью-Йорка в случае победы Зохрана Мамдани на выборах мэра. Он выражал сомнения в способности города выжить под руководством 34-летнего социалиста и предрёк «Большому яблоку» экономическую и социальную катастрофу. Напомним, Мамдани победил на выборах, набрав 50,4% голосов. Он обошёл бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, набравшего 41,6%.