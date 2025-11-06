Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство России: у страны нет поводов запускать дроны в Бельгии

Россия не имеет никакого отношения к полетам беспилотников в бельгийском воздушном пространстве, сообщило посольство РФ в Бельгии. Там добавили, что у страны нет для этого «ни поводов, ни интересов».

Источник: Reuters

«Насколько мы знаем, официальными властями Бельгии прямые обвинения в адрес России не выдвигались. Речь идет о предположениях в духе highly likely (весьма вероятно.— “Ъ”). Со всей ответственностью заявляем, что РФ не имеет никакого отношения к пролетам беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Бельгии», — написано в комментарии посольства.

В сообщении диппредставительства указано, что единственно правильной моделью поведения в подобных ситуациях должно быть налаживание контактов и взаимодействия по линии профильных ведомств. Посольство уточнило, что Россия готова «к такому профессиональному разговору».

Вечером 4 ноября власти Бельгии на два часа закрыли все аэропорты страны из-за обнаружения беспилотника в воздушном пространстве. Министр обороны Тео Франкен сообщил о намерении активировать четвертую статью устава НАТО о консультациях по безопасности. Утром 6 ноября премьер Бельгии и вице-премьеры страны проведут заседание Совета по нацбезопасности.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше