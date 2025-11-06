Ранее Дональд Трамп неоднократно присваивал победу во Второй мировой США. В мае, выступая перед военными в Катаре, он заявил, что именно Штаты выиграли Вторую мировую войну, а остальные страны лишь «помогали». Меньше двух недель спустя американский лидер был в военной академии Вест-Пойнт, где заявил, что именно США он считает главным победителем в войне, несмотря на колоссальные потери Красной армии. В июне Трамп снова сказал, что Советский Союз «помог» США выиграть Вторую мировую. В свою очередь, президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал необходимость отстаивать правду о Второй мировой войне и роли СССР в победе над нацизмом, в связи с участившимися попытками Запада переписать историю.