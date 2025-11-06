Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп обрушился на ЮАР с критикой: Там не происходит ничего хорошего

Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике ЮАР, заявив, что «ничего хорошего там не происходит». Такое заявление прозвучало в ходе выступления американца на бизнес-форуме.

«На протяжении поколений Майами был убежищем для тех, кто бежал от коммунистической тирании в Южной Африке. Как я предупреждал много лет, наши оппоненты с дьявольским упорством добиваются превращения Америки в коммунистическую Кубу или социалистическую Венесуэлу», — сказал глава США.

Саммит G20 пройдёт в Южно‑Африканской Республике 20−21 ноября. Российскую делегацию возглавит заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. Пресс‑секретарь Дмитрия Пескова сообщил, что Путин лично на мероприятии присутствовать не будет, но Россия будет представлена на достойном уровне.

Ранее в Европе предложили ЮАР в качестве места для новой встречи Трампа и президента России Владимира Путина. Однако позже стало известно, что лидер РФ не поедет в Южно-Африканскую Республику. Трамп последовал примеру Путина.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше