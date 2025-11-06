Трамп обрушился на ЮАР с критикой: Там не происходит ничего хорошего

«На протяжении поколений Майами был убежищем для тех, кто бежал от коммунистической тирании в Южной Африке. Как я предупреждал много лет, наши оппоненты с дьявольским упорством добиваются превращения Америки в коммунистическую Кубу или социалистическую Венесуэлу», — сказал глава США.
Саммит G20 пройдёт в Южно‑Африканской Республике 20−21 ноября. Российскую делегацию возглавит заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. Пресс‑секретарь Дмитрия Пескова сообщил, что Путин лично на мероприятии присутствовать не будет, но Россия будет представлена на достойном уровне.
Ранее в Европе предложили ЮАР в качестве места для новой встречи Трампа и президента России Владимира Путина. Однако позже стало известно, что лидер РФ не поедет в Южно-Африканскую Республику. Трамп последовал примеру Путина.
