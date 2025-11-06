Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова предрекла скорое освобождение Украины от «засилья нацистских временщиков»

Захарова: в Киеве спустя 82 года вновь господствует нацистская идеология.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 6 ноября, исполнилось 82 года с момента освобождения Киева от оккупантов. Однако нацисты снова захватили город. Теперь в Киеве вновь господствует нацистская идеология, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в диалоге с ТАСС.

Она подчеркнула, что день освобождения от «засилья нацистских временщиков» уже близок. По мнению официального представителя МИД, Украина потеряла суверенность. Киевский режим закрепил курс на переписывание истории и агрессивную дерусификацию, добавила спикер.

«Все попытки вымарать из памяти народа его героическое прошлое обречены на провал. Нет никаких сомнений в том, что близится день освобождения этого некогда процветавшего края от засилья нацистских временщиков, продолжающих опустошать его ради собственных корыстных целей», — заверила Мария Захарова.

Дошло до того, что нацгвардейцы на Украине начали носить экипировку с эмблемами нацистской дивизии СС. Нисколько не смущаясь, нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский сам публикует фотографии, подтверждающие этот факт.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше