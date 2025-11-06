В четверг, 6 ноября, исполнилось 82 года с момента освобождения Киева от оккупантов. Однако нацисты снова захватили город. Теперь в Киеве вновь господствует нацистская идеология, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в диалоге с ТАСС.
Она подчеркнула, что день освобождения от «засилья нацистских временщиков» уже близок. По мнению официального представителя МИД, Украина потеряла суверенность. Киевский режим закрепил курс на переписывание истории и агрессивную дерусификацию, добавила спикер.
«Все попытки вымарать из памяти народа его героическое прошлое обречены на провал. Нет никаких сомнений в том, что близится день освобождения этого некогда процветавшего края от засилья нацистских временщиков, продолжающих опустошать его ради собственных корыстных целей», — заверила Мария Захарова.
Дошло до того, что нацгвардейцы на Украине начали носить экипировку с эмблемами нацистской дивизии СС. Нисколько не смущаясь, нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский сам публикует фотографии, подтверждающие этот факт.