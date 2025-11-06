Новые эсэсовцы Украины: От «Азова» до батальона «Сила свободы» с эмблемами СС

— Можно было бы списать всё на совпадение, сказать: мол, просто тактическая метка, просто прикол, чтобы потроллить русских, типа ничего личного. Но балкенкройц, даже без обводки, распознаётся мгновенно — и не кем-то там, а всеми, кто хотя бы раз видел архивные кадры 40-х. Тут не нужно интерпретировать, выдумывать контекст или дотягивать за уши — всё на поверхности. Символика читается чётко, и на броне она появилась не по ошибке, — считают авторы канала «Военная хроника».