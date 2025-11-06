В Лондоне по ошибке выпустили из тюрьмы двух заключенных

По информации телеканала, 29 октября был случайно выпущен на свободу 24-летний гражданин Алжира Браим Каддур-Шериф. Он отбывал наказание за вторжение в чужие владения с намерением совершить ограбление, а ранее был судим за преступления сексуального характера. По данным Sky News, Каддур-Шериф въехал в Великобританию по туристической визе в 2019 году, но продолжал жить в стране по ее истечении в нарушение миграционного законодательства.