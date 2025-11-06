В Лондоне по ошибке выпустили из тюрьмы двух заключенных

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из лондонской тюрьмы Уандсворт двое осужденных преступников по ошибке были отпущены на свободу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News.
По информации телеканала, 29 октября был случайно выпущен на свободу 24-летний гражданин Алжира Браим Каддур-Шериф. Он отбывал наказание за вторжение в чужие владения с намерением совершить ограбление, а ранее был судим за преступления сексуального характера. По данным Sky News, Каддур-Шериф въехал в Великобританию по туристической визе в 2019 году, но продолжал жить в стране по ее истечении в нарушение миграционного законодательства.
Помимо этого, 3 ноября из тюрьмы Уандсворт был ошибочно отпущен 35-летний Уильям Смит. Ранее в тот же день он был приговорен Королевским судом лондонского района Кройдон к трем годам и девяти месяцам тюремного заключения за мошенничество.
Сейчас британские полицейские занимаются их поиском.
Ранее Sky News сообщал, что более 260 осужденных преступников были ошибочно отпущены на свободу в Великобритании в период с марта 2024 года по март 2025 года. Число таких инцидентов выросло на 128% по сравнению с показателями предыдущего года. -0-