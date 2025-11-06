Ричмонд
Путин рассказал, что стало альтернативой идеологии СССР в современной России

Путин назвал серьезный и неквасной патриотизм альтернативой идеологии СССР.

Источник: Комсомольская правда

Российский лидер Владимир Путин выступил на совете по межнациональным отношениям. Он порассуждал о новой российской идеологии. Глава государства сравнил ее со взглядами СССР. По его мнению, неквасной патриотизм стал альтернативой советской идеологии.

Владимир Путин уточнил, что в Советском Союзе придумали новую общность. По его словам, мышление того народа развивалось на идейной почве.

«Конечно, всегда вопрос, а чем это заменить? Но мне кажется, ответ-то есть. Заменить это не идеологией, а патриотизмом. Но не в квасном, а в серьезном и глубоком смысле этого слова», — подытожил президент России.

Днем ранее, по случаю празднования важной даты, Владимир Путин наградил разработчиков «Буревестника» и «Посейдона» госнаградами. Он также подчеркнул, что успешные испытания аппаратов имеют историческое значение для страны.

