Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп раскрыл подробности своей беседы с Путиным об украинском кризисе

Глава Белого дома Дональд Трамп 5 ноября рассказал, что президент РФ Владимир Путин в беседе с ним рассказал о предпринимаемых Москвой на протяжении 10 лет попытках урегулировать конфликт на Украине.

Источник: РИА "Новости"

«Президент Путин. Я разговаривал с ним две недели назад, и он сказал, что мы пытаемся урегулировать конфликт уже 10 лет», — сказал он.

Соответствующее заявление Трамп сделал в ходе своего выступления на Американском бизнес-форуме.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 27 октября сообщил, что Москва и Вашингтон сохраняют неформальные контакты по мирному урегулированию на Украине. По его словам, эта работа является нужной, однако для ее проведения необходимо проявлять терпение.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше