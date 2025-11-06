Трамп раскрыл подробности своей беседы с Путиным об украинском кризисе

«Президент Путин. Я разговаривал с ним две недели назад, и он сказал, что мы пытаемся урегулировать конфликт уже 10 лет», — сказал он.
Соответствующее заявление Трамп сделал в ходе своего выступления на Американском бизнес-форуме.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 27 октября сообщил, что Москва и Вашингтон сохраняют неформальные контакты по мирному урегулированию на Украине. По его словам, эта работа является нужной, однако для ее проведения необходимо проявлять терпение.
