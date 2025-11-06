Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На митинг у парламента Сербии вышли 50 тысяч сторонников и противников власти

В Белграде перед зданием парламента Республики Сербия организовали митинг, на который пришли сторонники и противники власти. Около 47,5 тысяч людей вышли, чтобы поддержать группу сербов из Косово и Метохии. Они уже восемь дней идут пешком в сторону Нови-Сада.

В это же время туда пришли 2600 участников необъявленного собрания оппозиции — цифры озвучила полиция Сербии. Правоохранители отметили, что власти обеспечили охрану общественного порядка во время митинга.

Как сообщал Life.ru, 3 ноября президент Александр Вучич объявил о досрочных выборах в Сербии под давлением протестующих. Он уточнил, что голосование пройдет раньше запланированного срока — до декабря 2027 года, в связи с постоянными протестами в стране.

Напомним, в Сербии вспыхнули крупные протесты, переросшие в столкновения с полицией. Оппозиционеры и проправительственные активисты начали забрасывать друг друга петардами и стеклянными бутылками. Демонстрации начались после трагедии на железнодорожном вокзале Нови-Сада. 1 ноября прошлого года при обрушении козырька крыши там погибли 16 человек. ЧП вызвало широкий широкий общественный резонанс и в Сербии начались массовые протесты.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
Читать дальше