На митинг у парламента Сербии вышли 50 тысяч сторонников и противников власти

В Белграде перед зданием парламента Республики Сербия организовали митинг, на который пришли сторонники и противники власти. Около 47,5 тысяч людей вышли, чтобы поддержать группу сербов из Косово и Метохии. Они уже восемь дней идут пешком в сторону Нови-Сада.