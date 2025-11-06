Захарова: Близок день освобождения Украины от нацистских временщиков

Захарова подчеркнула, что спустя восемь десятилетий «Киев вновь оккупирован, нацистская идеология стала государственной на территории всей Украины». По её словам, страна потеряла суверенитет, а киевский режим законодательно закрепил курс на переписывание истории, дерусификацию и разрушение всего, что связано с общим прошлым России и Украины.