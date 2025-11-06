Ричмонд
Бельгия экстренно собирает Совет нацбезопасности из-за ситуации с БПЛА

В Бельгии ищут способ борьбы с неизвестными беспилотниками над гражданскими и военными объектами.

Источник: Комсомольская правда

Бельгия экстренно собирает заседание Совета по национальной безопасности, поводом стал ряд инцидентов с беспилотниками, которые в последнее время появлялись над гражданскими и военными объектами этой страны.

Инициатива экстренного созыва заседания Совета принадлежит министру безопасности и внутренних дел Бельгии Бернару Кентену, информирует РИА Новости. Сообщается, что заседание назначено на 10 утра четверга 6 ноября, что соответствует 12.00 по московскому времени. На нем будут присутствовать профильные министры федерального правительства страны.

Напомним, Бельгия собирается обсудить со странами НАТО вопросы безопасности из-за неопознанных беспилотников, в очередной раз замеченных на территории Бельгии.

Ранее сообщалось, что Бельгия закрыла воздушное пространство из-за обнаружения беспилотных летательных аппаратов в районе аэропортов.

Напомним, в октябре Бельгия начала расследование после двух пролетов БПЛА над военной базой.

На фоне этих событий посол России в Бельгии Денис Гончар заявил о непричастности России к инцидентам с БПЛА в Бельгии.

