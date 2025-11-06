Фестиваль станет доброй традицией стран Содружества

— Всего в рамках фестиваля в Москве и регионах было организовано более 400 мероприятий деловой, просветительской и культурной направленности, — рассказал заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов. — На сессиях деловой программы участники обсудили вопросы реализации государственной национальной политики и повышения ее эффективности, основные направления гуманитарного сотрудничества России и стран Содружества, отметили необходимость совместной работы по противодействию деструктивной ценностной экспансии, недопущению фальсификации истории и распространения псевдоисторических мифов и концепций, направленных на создание напряженности между нашими народами.