Фестиваль станет доброй традицией стран Содружества

5 ноября в столице состоялась XIII встреча секретарей советов безопасности государств — участников СНГ. На ней представители России подвели итоги первого Международного фестиваля «Народы России и СНГ».
В течение недели Москва принимала на своих площадках гостей из разных уголков России и стран СНГ. Масштабная программа фестиваля охватила совершенно разные направления: от новых политических договоров до совместных фильмов. Событие состоялось по указу президента России Владимира Путина.
— Всего в рамках фестиваля в Москве и регионах было организовано более 400 мероприятий деловой, просветительской и культурной направленности, — рассказал заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов. — На сессиях деловой программы участники обсудили вопросы реализации государственной национальной политики и повышения ее эффективности, основные направления гуманитарного сотрудничества России и стран Содружества, отметили необходимость совместной работы по противодействию деструктивной ценностной экспансии, недопущению фальсификации истории и распространения псевдоисторических мифов и концепций, направленных на создание напряженности между нашими народами.
Деловую программу фестиваля транслировали не только в СМИ, но и платформа RuTube. Всего они собрали более 650 тысяч просмотров.
35 тысяч из них пришлись на страны СНГ, а еще 30 тысяч человек смотрели выступления спикеров на Западе, где вещание наших медиа ограничено.
— В рамках фестиваля прошел кинофорум, на котором главам национальных компаний продемонстрировали возможности крупнейшего в Восточной Европе кинопарка «Москино» и предложили льготные условия для создания новых кинопроектов, — поделился Шевцов. — Кроме того, представители стран СНГ договорились о совместном производстве сериала «Искра», посвященного подвигу народов Советского Союза в Великой Отечественной.
На кинофоруме состоялись показы картин, снятых Россией совместно с другими странами СНГ, а также просветительские сессии с участием ведущих экспертов и популярных блогеров.
По словам Шевцова, одним из ключевых итогов кинофорума стало подписание двусторонних соглашений о сотрудничестве между кинопроизводителями из России, Республики Беларусь, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.
— Под эгидой фестиваля был дан старт Большому этнографическому диктанту, который в этом году проходит на всех континентах Земли, включая Антарктиду. В Год защитника Отечества впервые в истории акции свои вопросы задали участники специальной военной операции, — добавил Алексей Шевцов.
Не остался без внимания День народного единства: в эту замечательную дату состоялся гала-концерт Всероссийского проекта «Современная музыкальная карта России».
— Фестиваль подтвердил востребованность дальнейшей работы по сохранению и продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, популяризации традиций и обычаев народов России и СНГ, — отметил заместитель секретаря Совбеза Российской Федерации. — Надеемся, что проведение этого фестиваля на ежегодной основе будет способствовать укреплению дружеских и партнерских связей со странами Содружества по основным направлениям гуманитарного сотрудничества.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности России:
— Благодаря совместной работе по вопросам сохранения исторической памяти и противодействия проявлениям неонацизма аппаратами советов безопасности и историками стран СНГ подготовлена к печати серия документальных сборников «Республики — фронту». Кроме того, продолжается работа над созданием сериала о подвигах народов СССР. Так мы все вносим свой скромный вклад в сохранение исторической правды.