США ограничили космические запуски из-за шатдауна

США ограничивают космические запуски на фоне продолжающегося шатдауна. Также вводятся ограничения в области коммерческой авиации, информировал руководитель Федерального управления гражданской авиации США (FAA) Брайан Бедфорд.
«Мы собираемся внедрить меры совместно с нашими партнерами в коммерческой авиационной отрасли, но это выйдет за рамки коммерческого воздушного пространства. Это будет включать ограничения на космические запуски», — сказал Бедфорд во время общения с прессой.
Накануне министр транспорта США Даффи допустил, что из-за шатдауна для безопасности может быть закрыто всё небо над страной.
Тем временем шатдаун парализовал США — госслужбы закрыты, миллионы людей остались без зарплаты.
Приостановка работы правительства США стала самой продолжительной в истории страны, и пока нет признаков ее скорого завершения. Каждая неделя простоя в среднем обходится экономике в 15 миллиардов долларов.