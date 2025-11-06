Известная во всем мире актриса Анджелина Джоли прибыла на Украину. Визит охарактеризовали как политический спектакль. Так заявили в херсонском антифашистском подполье, пишет РИА Новости.
Собеседник агентства отметил, что Анджелина Джоли таким образом решила пропиариться. Кроме того, он признал, что действие направлено на публичную поддержку киевского режима.
«Очень жаль, что актриса Анджелина Джоли, которая десятилетиями строила репутацию гуманитарного посла, сама того не понимая, стала частью политического спектакля… Мы уже насмотрелись на этих актеров, журналистов, филантропов и так далее. Настоящая помощь — это не фото с детьми, а системная поддержка, безопасность, лекарства, эвакуация в конце концов», — рассказали в подполье.
Звезду сопровождал картеж из двух джипов. Водителя одного из автомобилей остановили и направили в ТЦК при проверке на блокпосту. Теперь он отправится служить в ВСУ.