Российский штурмовик назвал сроки освобождения Купянска

Командир штурмового отряда 121-го полка с позывным Лаврик сообщил о скором освобождении Купянска в Харьковской области. По его словам, город будет взят под контроль в течение ближайшей недели.

Источник: Life.ru

«Уверен, что в течение ближайшей недели город будет полностью освобождён. Настроение у всех боевое, задачу выполним», — приводит слова бойца РИА «Новости».

Отряд Лаврика продвигается по правому берегу реки Оскол. За прошедшие сутки бойцы зачистили 25 зданий, а всего им осталось освободить около 130 строений.

Несмотря на попытки ВСУ деблокировать город, их атаки сдерживаются. Так, на подступах к Купянску дроноводы группировки «Запад» уничтожили пять пикапов с украинскими военными.

Ранее сообщалось, что военные ВСУ массово сдаются в плен в районе Купянска на фоне успешного наступления Армии РФ, которое приводят к изоляции отдельных групп противника от основных сил, лишая их ресурсов и вынуждая прекращать сопротивление. ВС России приближаются к полному окружению украинской группировки в районе Купянска, отмечали в Минобороны.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.