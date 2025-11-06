Российский штурмовик назвал сроки освобождения Купянска

Ранее сообщалось, что военные ВСУ массово сдаются в плен в районе Купянска на фоне успешного наступления Армии РФ, которое приводят к изоляции отдельных групп противника от основных сил, лишая их ресурсов и вынуждая прекращать сопротивление. ВС России приближаются к полному окружению украинской группировки в районе Купянска, отмечали в Минобороны.