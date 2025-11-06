Трамп заявил, что Нью-Йорк ждут ужасные вещи

Выборы мэра прошли во вторник одновременно с голосованием за губернаторов в штатах Нью-Джерси и Вирджиния. Мамдани, представитель Демократической партии и сторонник социалистических идей, стал самым молодым мэром Нью-Йорка за последние десятилетия и первым мусульманином на этом посту.