Трамп заявил, что Нью-Йорк ждут ужасные вещи

Трамп прокомментировал победу демократа Зохрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на победу демократа Зохрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка, заявив, что город ожидают «ужасные последствия», а жители уже начинают покидать мегаполис из-за результатов голосования.

Выборы мэра прошли во вторник одновременно с голосованием за губернаторов в штатах Нью-Джерси и Вирджиния. Мамдани, представитель Демократической партии и сторонник социалистических идей, стал самым молодым мэром Нью-Йорка за последние десятилетия и первым мусульманином на этом посту.

Он известен своей программой социальной поддержки, включающей заморозку арендной платы, открытие магазинов с доступными продуктами и отмену платы за проезд на автобусах.

Выступая на Американском бизнес-форуме, Трамп заявил, что происходящее в Нью-Йорке — «ужасное зрелище», и выразил опасения за будущее города. По его словам, жители бегут из мегаполиса, «не желая жить при коммунистическом режиме» нового мэра.

Напомним, на выборах мэра Нью-Йорка, которые прошли 4 ноября, победил демократический социалист Мамдани. Он заявил, что, заняв пост мэра, остановит главу Белого дома. Мамдани пообещал покончить с коррупцией, благодаря которой «подобные Трампу миллиардеры смогли уклоняться от налогов».

