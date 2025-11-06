Ричмонд
Песков: Сейчас мир не ближе к ядерной войне, чем во времена Карибского кризиса

В Кремле не разделяют мнения, что современный мир находится в большей опасности ядерного конфликта, чем во времена Карибского кризиса 1962 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Источник: Life.ru

Комментируя недавние испытания ракетных комплексов «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон», а также поручение Владимира Путина проработать вопрос о ядерных испытаниях, Песков отметил: «Мы не стали бы приходить к таким заключениям».

Ранее президент России Владимир Путин подтвердил успешное завершение испытаний подводного беспилотника «Посейдон», оснащённого ядерной энергетической установкой. По его словам, разработка этого комплекса вместе с «Буревестником» имеет историческое значение. Глава государства также отметил, что «Посейдон» способен двигаться быстрее любых надводных кораблей.

Карибский кризис 1962 года — острое противостояние СССР и США. Мир оказался на грани ядерной войны. Кризис завершился через 13 дней, когда СССР согласился вывести ракеты с Кубы в обмен на обязательство США не нападать на остров и тайный вывод американских ракет из Турции.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

