Песков: Сейчас мир не ближе к ядерной войне, чем во времена Карибского кризиса

Карибский кризис 1962 года — острое противостояние СССР и США. Мир оказался на грани ядерной войны. Кризис завершился через 13 дней, когда СССР согласился вывести ракеты с Кубы в обмен на обязательство США не нападать на остров и тайный вывод американских ракет из Турции.